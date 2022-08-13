Цілий полк на двох танках: на Луганському напрямку ворог втратив багато техніки

Серпень, 13 в 18:52

На Луганщині окупантам скоро ні на чому буде пересуватися, оскільки більша частина танків та БТРів фактично знищена, і цей процес не припиняється, повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

– Так, у підрозділах 90 танкової дівізії родом з Чебаркуля (це 41 армія ЦВО), у 6 танковому полку з 26 танків, що були боєздатними, залишилося тільки 12. Згідно з наявною інформацією, чотири танки знищені без можливості відновлення, 10 непридатні для подальшої експлуатації, – уточнюють наші військові.

А у 228 мотострілковому полку з Єкатеринбурга з 31 танка робочі лише два, ще 13 непридатні до експлуатації через пошкодження та поломки, 11 – у ремонті, а п’ять передали іншим підрозділам для відновлення боєздатності.

В тому ж російському полку із 82 БТРів боєздатними залишилися лише 42, а 34 знищені без можливості відновлення. Ще шість зараз на ремонті.

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