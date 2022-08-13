Может быть катастрофа, как на Фукусиме: работник ЗАЭС о ситуации на станции

Август, 13 в 17:49

Один из инженеров Запорожской АЭС на условиях анонимности пообщался с изданием BBC News Украина. Он рассказал о регулярных обстрелах объектов станции именно российской армией.

По его словам, стреляют, в частности, с одной из промышленных площадок ЗАЭС, которая ранее использовалась для размещения парогенераторов. Он также подтверждает минирование машинных залов ядерных реакторов.

Инженер рассказал, что тактика российских военных – максимально обезопасить свою ценную технику, поэтому они ее прячут ближе всего к реакторам.

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— Чем дальше в глубину территории станции, тем более интересные объекты можно найти под эстакадой. Возле второго спецкорпуса иногда стоят БМ Град с полностью загруженным боекомплектом, – говорит работник ЗАЭС.

Он добавил, что инсценировку обстрелов территории станции якобы со стороны ВСУ рашисты проводят из промзоны недалеко от самой АЭС.

— На территории атомной электростанции есть площадка, где хранятся тяжелые металлические конструкции, такие как свежие парогенераторы. Сейчас там расположены российские артиллерийские установки, обстреливающие ЗАЭС, имитируя “прилеты” из Никополя.

Инженер рассказал, что лично видел обстрел с этой площадки, откуда выход и куда прилетело. По его словам, с момента выхода до момента прилета прошло не больше трех секунд.

— Каждый из сотрудников ЗАЭС это видел и слышал. И знает, откуда летит и куда.

Также инженер ЗАЭС рассказал о возможных последствиях в случае перегрева энергоблоков.

– Без постоянного охлаждения будет страшная ядерная катастрофа. Нам нужно, чтобы хотя бы один энергоблок работал на любую энергосистему. Во-первых, это даст нам шанс когда-нибудь запустить другие энергоблоки. Во-вторых, это необходимо для предупреждения ядерной катастрофы.

Украинский атомщик добавляет, что возможный сценарий катастрофы может походить на аварию на японской Фукусиме, но ее причина зависит от человеческого фактора.

— На Фукусиме была катастрофа, потому что землетрясение и цунами остановили возможность реактора охлаждаться. В результате произошел паровой взрыв в активной зоне, был разрушен конфайнмент, то есть герметична зона реактора. Радиоактивные вещества попали наружу.

Этот сценарий может повториться на ЗАЭС. Но причины – это не природная беда, а обстрелы российской армии.

Ранее британская газета The Times подчеркнула, что недавние видео свидетельствуют о том, что именно российские военные обстреливали крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС.

Отмечается, что перед обстрелами российские оккупационные войска оставили свои позиции и скрылись в бункере, а украинский персонал оставался на местах.