Може бути катастрофа, як на Фукусімі: працівник ЗАЕС про ситуацію на станції
Один із інженерів Запорізької АЕС на умовах анонімності поспілкувався із виданням ВВС News Україна. Він розповів про регулярні обстріли об’єктів станції саме російською армією.
За його словами, стріляють, зокрема, з одного з промислових майданчиків ЗАЕС, що раніше використовували для розміщення парогенераторів. Він також підтверджує мінування машинних зал ядерних реакторів.
Інженер розповів, що тактика російських військових – максимально убезпечити свою найціннішу техніку, тому вони її ховають щонайближче до реакторів.
— Що далі в глибину території станції, то більш цікаві об’єкти можна знайти під естакадою. Біля другого спецкорпусу іноді стоять БМ Град із повністю завантаженим боєкомплектом, – каже працівник ЗАЕС.
Він додав, що інсценування обстрілів території станції нібито з боку ЗСУ рашисти проводять із промзони неподалік самої АЕС.
— На території атомної електростанції є майданчик, де зберігаються важкі металеві конструкції, як-от свіжі парогенератори. Зараз там розташовані російські артилерійські установки, які обстрілюють ЗАЕС, імітуючи “прильоти” з Нікополя.
Інженер розповів, що особисто бачив обстріл з цього майданчика, звідки був вихід і куди прилетіло. За його словами, від моменту виходу до моменту прильоту минуло не більше трьох секунд.
— Кожен зі співробітників ЗАЕС це бачив і чув. Та знає, звідки летить і куди.
Також інженер ЗАЕС розповів про можливі наслідки в разі перегрівання енергоблоків.
— Без постійного охолодження буде страшна ядерна катастрофа. Нам потрібно, щоб хоча б один енергоблок працював на будь-яку енергосистему. По-перше, це дасть нам шанс коли-небудь запустити інші енергоблоки. По-друге, це необхідно задля попередження ядерної катастрофи.
Український атомник додає, що можливий сценарій катастрофи може бути схожим на аварію на японській Фукусімі, але її причина залежить від людського фактора.
— На Фукусімі була катастрофа, тому що землетрус і цунамі зупинили можливість реактора охолоджуватися. В результаті стався паровий вибух в активній зоні, був зруйнований конфайнмент, тобто герметична зона реактора. Радіоактивні речовини потрапили назовні.
Цей сценарій може повторитися на ЗАЕС. Але причини – це не природне лихо, а обстріли російської армії.
Раніше британська газета The Times наголосила, що нещодавні відео свідчать про те, що саме російські військові обстрілювали найбільшу в Європі Запорізьку АЕС.
Зазначається, що перед обстрілами російські окупаційні війська залишили свої позиції та сховалися у бункер, а український персонал залишався на місцях.