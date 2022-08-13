Може бути катастрофа, як на Фукусімі: працівник ЗАЕС про ситуацію на станції

Серпень, 13 в 17:49

Один із інженерів Запорізької АЕС на умовах анонімності поспілкувався із виданням ВВС News Україна. Він розповів про регулярні обстріли об’єктів станції саме російською армією.

За його словами, стріляють, зокрема, з одного з промислових майданчиків ЗАЕС, що раніше використовували для розміщення парогенераторів. Він також підтверджує мінування машинних зал ядерних реакторів.

Інженер розповів, що тактика російських військових – максимально убезпечити свою найціннішу техніку, тому вони її ховають щонайближче до реакторів.

Зараз дивляться

— Що далі в глибину території станції, то більш цікаві об’єкти можна знайти під естакадою. Біля другого спецкорпусу іноді стоять БМ Град із повністю завантаженим боєкомплектом, – каже працівник ЗАЕС.

Він додав, що інсценування обстрілів території станції нібито з боку ЗСУ рашисти проводять із промзони неподалік самої АЕС.

— На території атомної електростанції є майданчик, де зберігаються важкі металеві конструкції, як-от свіжі парогенератори. Зараз там розташовані російські артилерійські установки, які обстрілюють ЗАЕС, імітуючи “прильоти” з Нікополя.

Інженер розповів, що особисто бачив обстріл з цього майданчика, звідки був вихід і куди прилетіло. За його словами, від моменту виходу до моменту прильоту минуло не більше трьох секунд.

— Кожен зі співробітників ЗАЕС це бачив і чув. Та знає, звідки летить і куди.

Також інженер ЗАЕС розповів про можливі наслідки в разі перегрівання енергоблоків.

— Без постійного охолодження буде страшна ядерна катастрофа. Нам потрібно, щоб хоча б один енергоблок працював на будь-яку енергосистему. По-перше, це дасть нам шанс коли-небудь запустити інші енергоблоки. По-друге, це необхідно задля попередження ядерної катастрофи.

Український атомник додає, що можливий сценарій катастрофи може бути схожим на аварію на японській Фукусімі, але її причина залежить від людського фактора.

— На Фукусімі була катастрофа, тому що землетрус і цунамі зупинили можливість реактора охолоджуватися. В результаті стався паровий вибух в активній зоні, був зруйнований конфайнмент, тобто герметична зона реактора. Радіоактивні речовини потрапили назовні.

Цей сценарій може повторитися на ЗАЕС. Але причини – це не природне лихо, а обстріли російської армії.

Раніше британська газета The Times наголосила, що нещодавні відео свідчать про те, що саме російські військові обстрілювали найбільшу в Європі Запорізьку АЕС.

Зазначається, що перед обстрілами російські окупаційні війська залишили свої позиції та сховалися у бункер, а український персонал залишався на місцях.