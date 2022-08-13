Август, 13 в 10:00

13 августа подтверждено ранение еще пяти детей из-за вооруженной агрессии РФ в Украине.

Накануне от обстрелов пострадали четверо детей, а позавчера – еще один ребенок.

Так, 12 августа в Золочеве Харьковской области получил ранение 13-летний мальчик.

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После артобстрела Марганца Днепропетровской области 11 августа получил ранение 12-летний мальчик.

По состоянию на 13 августа с начала полномасштабной войны получили ранения более 711 несовершеннолетних.

Официальное число детей, жизнь которых унесла война России против Украины, не изменилось – 361.

В целом, начиная с 24 февраля, больше всего пострадало детей в:

Донецкой области – 375,

Харьковской области – 198,

Киевской области – 116,

Черниговской области – 68,

Луганской области – 61,

Николаевской области – 60,

Херсонской области – 55,

Запорожской области – 40.

Бомбардировками и обстрелами Вооруженных сил РФ повреждено 2 328 учебных заведений. Из них 289 разрушены полностью.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 171-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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