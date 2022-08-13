Оккупанты во время обстрелов 12 августа ранили 4 детей – Офис генпрокурора
13 августа подтверждено ранение еще пяти детей из-за вооруженной агрессии РФ в Украине.
Накануне от обстрелов пострадали четверо детей, а позавчера – еще один ребенок.
Так, 12 августа в Золочеве Харьковской области получил ранение 13-летний мальчик.
11-летняя девочка пострадала при обстреле Краматорска Донецкой области.
Двое детей 9-ти и 15-ти лет пострадали в Бахмуте Донецкой области.
После артобстрела Марганца Днепропетровской области 11 августа получил ранение 12-летний мальчик.
По состоянию на 13 августа с начала полномасштабной войны получили ранения более 711 несовершеннолетних.
Официальное число детей, жизнь которых унесла война России против Украины, не изменилось – 361.
В целом, начиная с 24 февраля, больше всего пострадало детей в:
- Донецкой области – 375,
- Харьковской области – 198,
- Киевской области – 116,
- Черниговской области – 68,
- Луганской области – 61,
- Николаевской области – 60,
- Херсонской области – 55,
- Запорожской области – 40.
Бомбардировками и обстрелами Вооруженных сил РФ повреждено 2 328 учебных заведений. Из них 289 разрушены полностью.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 171-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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