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Факты / Украина

Оккупанты во время обстрелов 12 августа ранили 4 детей – Офис генпрокурора

Татьяна Забожко, редактор ленты
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13 августа подтверждено ранение еще пяти детей из-за вооруженной агрессии РФ в Украине.

Накануне от обстрелов пострадали четверо детей, а позавчера – еще один ребенок.

Так, 12 августа в Золочеве Харьковской области получил ранение 13-летний мальчик.

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11-летняя девочка пострадала при обстреле Краматорска Донецкой области.

Двое детей 9-ти и 15-ти лет пострадали в Бахмуте Донецкой области.

После артобстрела Марганца Днепропетровской области 11 августа получил ранение 12-летний мальчик.

По состоянию на 13 августа с начала полномасштабной войны получили ранения более 711 несовершеннолетних.

Официальное число детей, жизнь которых унесла война России против Украины, не изменилось – 361.

В целом, начиная с 24 февраля, больше всего пострадало детей в:

  • Донецкой области – 375,
  • Харьковской области – 198,
  • Киевской области – 116,
  • Черниговской области – 68,
  • Луганской области – 61,
  • Николаевской области – 60,
  • Херсонской области – 55,
  • Запорожской области – 40.

Бомбардировками и обстрелами Вооруженных сил РФ повреждено 2 328 учебных заведений. Из них 289 разрушены полностью.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 171-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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