Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Окупанти під час обстрілів 12 серпня поранили 4 дітей – Офіс генпрокурора

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
швидка допомога_лікарня

13 серпня підтверджено поранення ще п’яти дітей через збройну агресію РФ в Україні.

Напередодні від обстрілів постраждали четверо дітей, а позавчора – ще одна дитина.

Так, 12 серпня в Золочеві Харківської області дістав поранення 13-річний хлопчик.

Зараз дивляться

11-річна дівчинка постраждала під час обстрілу Краматорська Донецької області.

Двоє дітей 9-ти та 15-ти років постраждали в Бахмуті Донецької області.

Після артобстрілу Марганця Дніпропетровської області 11 серпня дістав поранення 12-річний хлопчик.

Станом на 13 серпня із початку повномасштабної війни дістали поранення понад 711 неповнолітніх.

Офіційне число дітей, життя яких забрала війна Росії проти України, не змінилося – 361.

Загалом, починаючи з 24 лютого, найбільше постраждало дітей у:

  • Донецькій області – 375,
  • Харківській області – 198,
  • Київській області – 116,
  • Чернігівській області – 68,
  • Луганській області – 61,
  • Миколаївській області – 60,
  • Херсонській області – 55,
  • Запорізькій області – 40.

Бомбардуваннями та обстрілами Збройних сил РФ пошкоджено 2 328 закладів освіти. Із них 289 зруйновано повністю.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 171-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Теги: , , , , , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка