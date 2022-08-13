Окупанти під час обстрілів 12 серпня поранили 4 дітей – Офіс генпрокурора
13 серпня підтверджено поранення ще п’яти дітей через збройну агресію РФ в Україні.
Напередодні від обстрілів постраждали четверо дітей, а позавчора – ще одна дитина.
Так, 12 серпня в Золочеві Харківської області дістав поранення 13-річний хлопчик.
11-річна дівчинка постраждала під час обстрілу Краматорська Донецької області.
Двоє дітей 9-ти та 15-ти років постраждали в Бахмуті Донецької області.
Після артобстрілу Марганця Дніпропетровської області 11 серпня дістав поранення 12-річний хлопчик.
Станом на 13 серпня із початку повномасштабної війни дістали поранення понад 711 неповнолітніх.
Офіційне число дітей, життя яких забрала війна Росії проти України, не змінилося – 361.
Загалом, починаючи з 24 лютого, найбільше постраждало дітей у:
- Донецькій області – 375,
- Харківській області – 198,
- Київській області – 116,
- Чернігівській області – 68,
- Луганській області – 61,
- Миколаївській області – 60,
- Херсонській області – 55,
- Запорізькій області – 40.
Бомбардуваннями та обстрілами Збройних сил РФ пошкоджено 2 328 закладів освіти. Із них 289 зруйновано повністю.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 171-шу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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