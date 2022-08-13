Окупанти під час обстрілів 12 серпня поранили 4 дітей – Офіс генпрокурора

Серпень, 13 в 10:00

13 серпня підтверджено поранення ще п’яти дітей через збройну агресію РФ в Україні.

Напередодні від обстрілів постраждали четверо дітей, а позавчора – ще одна дитина.

Так, 12 серпня в Золочеві Харківської області дістав поранення 13-річний хлопчик.

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11-річна дівчинка постраждала під час обстрілу Краматорська Донецької області.

Двоє дітей 9-ти та 15-ти років постраждали в Бахмуті Донецької області.

Після артобстрілу Марганця Дніпропетровської області 11 серпня дістав поранення 12-річний хлопчик.

Станом на 13 серпня із початку повномасштабної війни дістали поранення понад 711 неповнолітніх.

Офіційне число дітей, життя яких забрала війна Росії проти України, не змінилося – 361.

Загалом, починаючи з 24 лютого, найбільше постраждало дітей у:

Донецькій області – 375,

Харківській області – 198,

Київській області – 116,

Чернігівській області – 68,

Луганській області – 61,

Миколаївській області – 60,

Херсонській області – 55,

Запорізькій області – 40.

Бомбардуваннями та обстрілами Збройних сил РФ пошкоджено 2 328 закладів освіти. Із них 289 зруйновано повністю.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 171-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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