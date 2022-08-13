Окупанти за продукти виманюють дані про чоловіків для примусової мобілізації – Гайдай

Серпень, 13 в 8:43

У тимчасово окупованих містах Луганської області росіяни вдаються до нових методів примусової мобілізації.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. За його словами, загарбники обходять багатоповерхівки, втираються в довіру до літніх людей і пропонують їм невеличкі суми грошей або харчі в обмін на інформацію про чоловіків призовного віку.

Окупанти залишаються на чергування біля закритих під’їздів і чекають, що хтось із чоловіків або вийде, або спробує повернутися додому.

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Також, за словами голови Луганської ОВА, більшість із тих, хто займається примусовим призовом, пересувається в середині міст виключно у балаклавах, щоб не впізнали сусіди та знайомі, на яких вони й полюють.

Сергій Гайдай додав, що російські окупанти випалюють землю на в’їздах у Луганську область, бо не можуть подолати ці декілька кілометрів.

За останню ніч вони випустили три ракети, чотири рази застосували реактивну та ствольну артилерія, двічі – міномети, ще два рази відбито танкові наступи ворога.