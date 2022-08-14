Август, 13 в 22:58

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что украинское командование хочет ослабить группировку российских военных на обоих берегах Херсонской области.

Об этом Арестович сказал в эфире Фейгин LIVE.

По его словам, сегодня наши Вооруженные силы нанесли по левому берегу Херсонской области минимум 5-6 ударов. Кроме того, произошли взрывы и в Мелитополе.

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Арестович подчеркнул, что атаки сегодня будут продолжены.

– Это показывает, что наше командование ставит перед собой задачу не только ослабление группировки на правом берегу, но и на левом берегу, – сказал он.

Ранее сообщалось, что в Херсоне прогремела серия взрывов после ударов ВСУ по электромашиностроительному заводу на территории Новой Каховки.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что было бы хорошо до холодов нанести России существенное поражение на любом направлении, прежде всего на Херсонском.