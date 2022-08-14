Серпень, 13 в 22:58

Радник очільника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що українське командування хоче послабити угруповання російських військових на обох берегах Херсонської області.

Про це Арестович сказав в ефірі Фейгін LIVE.

За його словами, сьогодні наші Збройні сили завдали по лівому берегу Херсонської області щонайменше 5-6 ударів. Крім того, були вибухи й в Мелітополі.

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Арестович наголосив, що атаки сьогодні продовжуватимуться.

– Це показує, що наше командування ставить перед собою завдання не тільки ослаблення угруповання на правому березі, а й на лівому березі, – сказав він.

Сьогодні в окупованому Херсоні пролунала серія вибухів після ударів ЗСУ по електромашинобудівному заводу на території Нової Каховки.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що було б добре до холодів завдати Росії суттєвої поразки на будь-якому напрямку, насамперед на Херсонському.