Август, 13 в 7:44

За прошедшие сутки штурмовые и наступательные действия российских оккупантов на Востоке и Юге не имели успеха – Вооруженные силы Украины отбрасывали захватчиков назад.

Неудачным для россиян был штурм в сторону Покровского – Бахмута, Видродження – Вершины, Углегорской ТЭС – Зайцево на Бахмутском направлении.

После отпора украинских защитников оккупантам пришлось отойти.

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Отбросили ВСУ войска РФ и на Авдеевском направлении, где российские захватчики шли в наступление в сторону Новоселовки Второй – Красногоровки и Спартака – Авдеевки.

По состоянию на 13 августа ведутся бои на направлениях Донецк – Пески и Новоселовка – Александрополь.

Успешно остановили вражеское наступление и отбросили оккупантов назад украинские военные и на участке фронта Сторожевое – Новоселка на Новопавловском и Запорожском направлениях.

Пытался враг вести наступательный бой и в сторону Сухого Ставка – Лозового на Южнобужском направлении.

Однако, потерпев поражение, отошел.

Наступательными и штурмовыми действиями 12 августа подразделения армии РФ пытались продвинуться в направлениях Лисичанского НПЗ – Ивано-Дарьевки и Николаевки – Выемки на Краматорском направлении.

Сейчас продолжаются бои в направлении Спорного – Ивано-Дарьевки.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 171-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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