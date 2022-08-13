ВСУ успешно остановили армию РФ на нескольких направлениях – Генштаб
За прошедшие сутки штурмовые и наступательные действия российских оккупантов на Востоке и Юге не имели успеха – Вооруженные силы Украины отбрасывали захватчиков назад.
Неудачным для россиян был штурм в сторону Покровского – Бахмута, Видродження – Вершины, Углегорской ТЭС – Зайцево на Бахмутском направлении.
После отпора украинских защитников оккупантам пришлось отойти.
Отбросили ВСУ войска РФ и на Авдеевском направлении, где российские захватчики шли в наступление в сторону Новоселовки Второй – Красногоровки и Спартака – Авдеевки.
По состоянию на 13 августа ведутся бои на направлениях Донецк – Пески и Новоселовка – Александрополь.
Успешно остановили вражеское наступление и отбросили оккупантов назад украинские военные и на участке фронта Сторожевое – Новоселка на Новопавловском и Запорожском направлениях.
Пытался враг вести наступательный бой и в сторону Сухого Ставка – Лозового на Южнобужском направлении.
Однако, потерпев поражение, отошел.
Наступательными и штурмовыми действиями 12 августа подразделения армии РФ пытались продвинуться в направлениях Лисичанского НПЗ – Ивано-Дарьевки и Николаевки – Выемки на Краматорском направлении.
Сейчас продолжаются бои в направлении Спорного – Ивано-Дарьевки.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 171-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.