ЗСУ успішно зупинили армію РФ на кількох напрямках – Генштаб
Упродовж минулої доби штурмові та наступальні дії російських окупантів на Сході та Півдні не мали успіху – Збройні сили України відкидали загарбників назад.
Невдалим для росіян був штурм у бік Покровського – Бахмута, Відродження – Вершини, Вуглегірської ТЕС – Зайцевого на Бахмутському напрямку.
Після відсічі українських захисників окупантам довелось відійти.
Відкинули ЗСУ війська РФ і на Авдіївському напрямку, де російські загарбники ішли в наступ у бік Новоселівки Другої – Красногорівки та Спартака – Авдіївки.
Станом на 13 серпня точаться бої на напрямках Донецьк – Піски та Новоселівка – Олександропіль.
Успішно зупинили ворожий наступ та відкинули окупантів назад українські військові й на ділянці фронту Сторожове – Новосілка, що на Новопавлівському та Запорізькому напрямках.
Намагався ворог вести наступальний бій і в бік Сухого Ставка – Лозового на Південнобузькому напрямку.
Однак, зазнавши поразки, відійшов.
Наступальними та штурмовими діями 12 серпня підрозділи армії РФ намагалися просунутися в напрямках Лисичанського НПЗ – Івано-Дар’ївки та Миколаївки – Виїмки на Краматорському напрямку.
Нині тривають бої на напрямку Спірне – Івано-Дар’ївка.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 171-шу добу.
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