ЗСУ успішно зупинили армію РФ на кількох напрямках – Генштаб

Серпень, 13 в 7:44

Упродовж минулої доби штурмові та наступальні дії російських окупантів на Сході та Півдні не мали успіху – Збройні сили України відкидали загарбників назад.

Невдалим для росіян був штурм у бік Покровського – Бахмута, Відродження – Вершини, Вуглегірської ТЕС – Зайцевого на Бахмутському напрямку.

Після відсічі українських захисників окупантам довелось відійти.

Зараз дивляться

Відкинули ЗСУ війська РФ і на Авдіївському напрямку, де російські загарбники ішли в наступ у бік Новоселівки Другої – Красногорівки та Спартака – Авдіївки.

Станом на 13 серпня точаться бої на напрямках Донецьк – Піски та Новоселівка – Олександропіль.

Успішно зупинили ворожий наступ та відкинули окупантів назад українські військові й на ділянці фронту Сторожове – Новосілка, що на Новопавлівському та Запорізькому напрямках.

Намагався ворог вести наступальний бій і в бік Сухого Ставка – Лозового на Південнобузькому напрямку.

Однак, зазнавши поразки, відійшов.

Наступальними та штурмовими діями 12 серпня підрозділи армії РФ намагалися просунутися в напрямках Лисичанського НПЗ – Івано-Дар’ївки та Миколаївки – Виїмки на Краматорському напрямку.

Нині тривають бої на напрямку Спірне – Івано-Дар’ївка.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 171-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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