Серпень, 14 в 9:32

Звільнення українськими захисниками тимчасово окупованого РФ Херсону призведе до падіння путінського режиму.

Про це заявив російський публіцист та політолог Андрій Піонтковський в ефірі телеканалу FreeДом.

– Я не говорю, що після цього до влади прийдуть якісь ліберали. Ні. До влади прийдуть люди з оточення Путіна. Вони будуть змушені прийняти реальність та оголосити народу, що Путін зробив помилки в українському питанні, – зазначив він.

Піонтковський уточнив, що Херсон – це єдиний обласний центр в Україні, який завоював Путін. Тому його взяття ЗСУ означатиме, що весь російський фронт на півдні розвалюється.

Зараз дивляться

– Те, що Путін стратегічно програв, ясно усім і йому самому. Це видно по тому, з яким розпачем він добивається припинення вогню шляхом ядерного шантажу, – каже експерт.

Він додав, що зараз президент РФ погрожує підірвати ЗАЕС, наполягаючи на переговорах про припинення вогню вже не заради “русского міра”, а заради збереження свого життя.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 172-гу добу.

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