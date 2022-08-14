Серпень, 14 в 17:41

Міністерство оборони Словаччини спростувало інформацію щодо передачі Україні словацьких літаків МіГ-29.

Про це глава словацького оборонного відомства Яро Надь 14 серпня повідомив на своїй сторінці у Facebook.

– Ні, друзі, наших винищувачів МіГ-29 немає в Україні. Це неправдива інформація, – написав він.

Словацький міністр додав, що літаки досі перебувають у місті Сляч.

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– Вони охоронятимуть наш повітряний простір до кінця серпня, ви побачите їх 27 серпня у Словацькому міжнародному аеропорті, де вони офіційно попрощаються. Ми ведемо переговори з нашими союзниками та партнерами, що з ними робити далі. Рішення ще не ухвалено. Ми повідомимо вас, коли це зміниться, – пояснив Яро Надь.

Він також закликав журналістів, які “некритично сприймають неправдиву інформацію із закордонних джерел”, намагатимуться перевіряти інформацію.

– Ви уникнете ганьби розповсюдження фейкових новин, і нам не доведеться пояснювати всьому світу, – написав він.

Раніше словацьке ЗМІ розповсюдило інформацію, що винищувачі МіГ-29 вже прибули в Україну.

Напередодні словенський міністр Яро Надь повідомляв, що Словаччина передала Україні перші чотири самохідні артилерійські установки Zuzana 2.

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Фото: Visegrad 24

Джерело: Jaro Naď