Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

Уже сутки не ходят эшелоны: Арестович сообщил об уничтожении моста в Мелитополе

Илья Нежигай, редактор ленты
Требует проверки
Уже сутки не ходят эшелоны: Арестович сообщил об уничтожении моста в Мелитополе
Фото: Офис президента

Во временно оккупированном Мелитополе был частично разрушен железнодорожный мост.

Об этом на своем канале в Telegram сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

— Вчера в районе Мелитополя наши партизаны взорвали железнодорожный мост. Мост разрушен частично, — написал он.

По его словам, уже на протяжении суток ни один эшелон из Джанкоя, что в аннексированном Крыму, не смог прийти в оккупированный Мелитополь.

Сейчас смотрят

— Пока сложно сказать когда точно россиянам удастся восстановить мост и движение по нему, но они в бешенстве. Что-то у них по-крупному не срослось, — написал советник главы ОПУ.

Он добавил, что этому способствовали удары американских РСЗВ HIMARS и работа украинских партизан на захваченных территориях.

Отметим, что пока нет фото или видео подтверждений разрушений моста.

Уже 172-е сутки продолжается полномасштабная война в Украине.

За боями на территории Украины можно следить на интерактивной онлайн карте.

Детали о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Arestovich

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка