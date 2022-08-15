Август, 14 в 21:44

Во временно оккупированном Мелитополе был частично разрушен железнодорожный мост.

Об этом на своем канале в Telegram сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

— Вчера в районе Мелитополя наши партизаны взорвали железнодорожный мост. Мост разрушен частично, — написал он.

По его словам, уже на протяжении суток ни один эшелон из Джанкоя, что в аннексированном Крыму, не смог прийти в оккупированный Мелитополь.

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— Пока сложно сказать когда точно россиянам удастся восстановить мост и движение по нему, но они в бешенстве. Что-то у них по-крупному не срослось, — написал советник главы ОПУ.

Он добавил, что этому способствовали удары американских РСЗВ HIMARS и работа украинских партизан на захваченных территориях.

Отметим, что пока нет фото или видео подтверждений разрушений моста.

Уже 172-е сутки продолжается полномасштабная война в Украине.

За боями на территории Украины можно следить на интерактивной онлайн карте.

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Источник: Arestovich