Серпень, 14 в 21:44

У тимчасово окупованому Мелітополі було частково зруйновано залізничний міст.

Про це на своєму каналі у Telegram повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

– Учора в районі Мелітополя наші партизани підірвали залізничний міст. Міст зруйнований частково, – написав він.

За його словами, вже протягом доби жоден ешелон із Джанкоя, що в анексованому Криму, не зміг прийти до окупованого Мелітополя.

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– Поки що складно сказати коли точно росіянам вдасться відновити міст і рух по ньому, але вони скаженіють. Щось у них по-великому не зрослося, – написав радник голови ОПУ.

Він додав, що цьому сприяли удари американських РСЗВ HIMARS та робота українських партизанів на захоплених територіях.

Зазначимо, що наразі немає фото чи відео підтверджень руйнувань мосту.

Вже 172-гу добу триває повномасштабна війна в Україні.

За боями на території України можна стежити на інтерактивній онлайн-карті.

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Джерело: Arestovich