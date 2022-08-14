Август, 14 в 7:05

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла два удара по опорным пунктам армии РФ в Баштанском районе на Юге Украины.

Ночью 14 августа в Оперативном командовании Юг подтвердили факт уничтожения двух вражеских складов с боеприпасами в Музыковке и Новой Каховке.

В настоящее время известно, что ракетно-артиллерийские подразделения 13 августа ликвидировали:

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15 российских военных,

один танк Т-72,

четыре единицы бронированной и автомобильной техники.

Окончательные потери врага, отмечают в ОК Юг, доразведываются.

Кроме того, силы противовоздушной обороны обезвредили беспилотник Орлан-10, который российские военные применили с моря для разведки ситуации вдоль линии побережья.

Подавили украинские защитники и попытку штурма двух десантно-штурмовых отделений армии РФ в сторону Лозового.

Не допустили ВСУ потери, когда российская авиация нанесла пять авиаударов по украинским позициям на линии столкновения.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 172-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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