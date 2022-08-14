Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

ВСУ уничтожили два вражеских склада боеприпасов в Музыковке и Новой Каховке

Татьяна Забожко, редактор ленты
Втрати техніки РФ_знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ВСУ

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла два удара по опорным пунктам армии РФ в Баштанском районе на Юге Украины.

Ночью 14 августа в Оперативном командовании Юг подтвердили факт уничтожения двух вражеских складов с боеприпасами в Музыковке и Новой Каховке.

В настоящее время известно, что ракетно-артиллерийские подразделения 13 августа ликвидировали:

Сейчас смотрят
  • 15 российских военных,
  • один танк Т-72,
  • четыре единицы бронированной и автомобильной техники.

Окончательные потери врага, отмечают в ОК Юг, доразведываются.

Кроме того, силы противовоздушной обороны обезвредили беспилотник Орлан-10, который российские военные применили с моря для разведки ситуации вдоль линии побережья.

Подавили украинские защитники и попытку штурма двух десантно-штурмовых отделений армии РФ в сторону Лозового.

Не допустили ВСУ потери, когда российская авиация нанесла пять авиаударов по украинским позициям на линии столкновения.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 172-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ОК ЮГ
Теги: , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка