ВСУ уничтожили два вражеских склада боеприпасов в Музыковке и Новой Каховке
Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла два удара по опорным пунктам армии РФ в Баштанском районе на Юге Украины.
Ночью 14 августа в Оперативном командовании Юг подтвердили факт уничтожения двух вражеских складов с боеприпасами в Музыковке и Новой Каховке.
В настоящее время известно, что ракетно-артиллерийские подразделения 13 августа ликвидировали:
- 15 российских военных,
- один танк Т-72,
- четыре единицы бронированной и автомобильной техники.
Окончательные потери врага, отмечают в ОК Юг, доразведываются.
Кроме того, силы противовоздушной обороны обезвредили беспилотник Орлан-10, который российские военные применили с моря для разведки ситуации вдоль линии побережья.
Подавили украинские защитники и попытку штурма двух десантно-штурмовых отделений армии РФ в сторону Лозового.
Не допустили ВСУ потери, когда российская авиация нанесла пять авиаударов по украинским позициям на линии столкновения.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 172-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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