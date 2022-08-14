ЗСУ знищили два ворожі склади боєприпасів у Музиківці та Новій Каховці
Українська авіація впродовж минулої доби завдала двох ударів по опорних пунктах армії РФ у Баштанському районі на Півдні України.
Уночі 14 серпня в Оперативному командуванні Південь підтвердили факт знищення двох ворожих складів із боєприпасами в Музиківці та Новій Каховці.
Нині відомо, що ракетно-артилерійські підрозділи 13 серпня ліквідували:
- 15 російських військових,
- один танк Т-72,
- чотири одиниці броньованої та автомобільної техніки.
Остаточні втрати ворога, наголошують в ОК Південь, дорозвідуються.
Крім того, сили протиповітряної оборони знешкодили безпілотник Орлан-10, який російські військові застосували з моря для розвідування ситуації вздовж лінії узбережжя.
Придушили українські захисники і спробу штурму двох десантно-штурмових відділень армії РФ у бік Лозового.
Не допустили ЗСУ втрат, коли російська авіація завдала п’ять авіаударів по українських позиціях на лінії зіткнення.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 172-гу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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