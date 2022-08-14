ЗСУ знищили два ворожі склади боєприпасів у Музиківці та Новій Каховці

Серпень, 14 в 7:05

Українська авіація впродовж минулої доби завдала двох ударів по опорних пунктах армії РФ у Баштанському районі на Півдні України.

Уночі 14 серпня в Оперативному командуванні Південь підтвердили факт знищення двох ворожих складів із боєприпасами в Музиківці та Новій Каховці.

Нині відомо, що ракетно-артилерійські підрозділи 13 серпня ліквідували:

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15 російських військових,

один танк Т-72,

чотири одиниці броньованої та автомобільної техніки.

Остаточні втрати ворога, наголошують в ОК Південь, дорозвідуються.

Крім того, сили протиповітряної оборони знешкодили безпілотник Орлан-10, який російські військові застосували з моря для розвідування ситуації вздовж лінії узбережжя.

Придушили українські захисники і спробу штурму двох десантно-штурмових відділень армії РФ у бік Лозового.

Не допустили ЗСУ втрат, коли російська авіація завдала п’ять авіаударів по українських позиціях на лінії зіткнення.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 172-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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