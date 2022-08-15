Август, 15 в 11:31

До сих пор не известно, принял ли Кремль окончательное решение относительно организации голосования на псевдореферендуме по присоединению “ДНР” в состав России.

Об этом в разведке Минобороны Великобритании сообщили 15 августа.

В оборонном ведомстве считают вполне вероятным, что планирование проведения референдума для России является первоочередной задачей.

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В частности, в британской разведке напомнили, что 11 августа 2022 года российские СМИ распространили заявление псевдоглавы так называемой Донецкой народной республики Дениса Пушилина о том, что дата проведения референдума по вхождению “ДНР” в состав России будет объявлена ​​после “полного освобождения “ДНР”.

Доказательства стратегии планирования “ДНР” по проведению псевдореферендума два месяца назад обнародовали и журналисты-расследователи.

В документах, на которые ссылались представители СМИ, в частности, была информация о том, что оккупанты намерены обеспечить по крайней мере 70% голосов за присоединение к России.

В то же время в разведке Минобороны Великобритании предполагают, что в Кремле считают провалом своих захватнических планов в Украине то, что до сих пор не удалось оккупировать всю Донецкую область.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 173-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Ministry of Defence