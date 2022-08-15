Невідомо, чи Кремль ухвалив рішення – британська розвідка про “референдум” у “ДНР”

Серпень, 15 в 11:31

Досі не відомо, чи ухвалив Кремль остаточне рішення щодо організації голосування на псевдореферендумі щодо приєднання “ДНР” до складу Росії.

Про це в розвідці Міноборони Великої Британії повідомили 15 серпня.

Натомість в оборонному відомстві вважають цілком імовірним, що планування проведення референдуму для Росії є першочерговим завданням.

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Зокрема, в британській розвідці нагадали, що 11 серпня 2022 року російські ЗМІ поширили заяву псевдоочільника так званої Донецької народної республіки Дениса Пушиліна про те, що дата проведення референдуму щодо входження “ДНР” до складу Росії буде оголошена після “повного звільнення “ДНР”.

Докази стратегії планування “ДНР” щодо проведення псевдореферендуму два місяці тому оприлюднювали й журналісти-розслідувачі.

У документах, на які посилались представники ЗМІ, зокрема, була інформація про те, що окупанти мають намір забезпечити принаймні 70% голосів за приєднання до Росії.

Натомість у розвідці Міноборони Великої Британії припускають, що в Кремлі вважають провалом своїх загарбницьких планів в Україні те, що досі не вдалося окупувати всю Донецьку область.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 173-тю добу.

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Джерело: Ministry of Defence