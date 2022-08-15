Август, 15 в 18:25

В России местных госслужащих активно агитируют ехать “работать” на временно оккупированные территории Украины. За это им обещают большие выплаты, в том числе и в украинских гривнах.

Такие данные обнародовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Российское руководство всячески пытается поощрить чиновников ехать в Украину. К примеру, в Белгороде пообещали платить им двойной оклад.

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– Согласно решению администрации Белгорода, сотрудникам мэрии, руководителям и работникам муниципальных учреждений в период их возможной “работы” в “ДНР” и “ЛНР” обещают выплачивать двойной оклад в рублях, — отметили в разведке.

Кроме того, российским чиновникам обещают компенсацию расходов из городского бюджета: например, связанных с “командировкой” на оккупированные территории Украины (суточные).

Вдобавок для них вводят надбавки к суточным выплатам “в иностранной валюте” (здесь имеются в виду украинские гривны): в размере 50% – главе администрации, 40% – заместителям, 30% – начальникам отделов и их заместителям, главным специалистам.

Как уточнили в разведке, российские чиновники не хотят ехать в “командировку” в Украину из-за опасений за свою безопасность. Именно поэтому их пытаются мотивировать большими выплатами. Но даже несмотря на это, они массово отказываются от поездок.

В ГУР уточнили, что руководство Белгородской области РФ сейчас отвечает за поддержку оккупационного режима в Белокуракинском и Троицком районах Луганской области. В сентябре там планируют “открыть школы” с участием белгородских учителей. Кроме того, на оккупированные украинские территории из РФ едут воспитательницы для детсадов.

В общей сложности из бюджета Белгородской области планируют выделить на подобные цели 1,6 млрд рублей. И это при том, что его дефицит на 2022 год составляет 30,8 млрд рублей.

Как недавно проинформировали в британской разведке, до сих пор неизвестно, принял ли Кремль окончательное решение по организации голосования на псевдореферендуме о “присоединении” террористического формирования “ДНР” в состав РФ.

Источник: ГУР Минобороны Украины