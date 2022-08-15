Серпень, 15 в 18:25

У Росії місцевих держслужбовців активно агітують їхати “працювати” на тимчасово окупованих територіях України. За це їм обіцяють великі виплати, зокрема і в українських гривнях.

Таку дані оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Російське керівництво всіляко намагається заохотити чиновників їхати до України. Наприклад, у Бєлгороді пообіцяли платити їм подвійний оклад.

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– Згідно з рішенням адміністрації Бєлгорода, співробітникам мерії, керівникам та працівникам муніципальних закладів у період їхньої можливої “роботи” в “ДНР” та “ЛНР” обіцяють виплачувати подвійний оклад у рублях, – зазначили в розвідці.

Крім того, російським чиновникам обіцяють компенсацію витрат з міського бюджету: наприклад, пов’язаних із “відрядженням” на окуповані території України (добові).

На додачу для них вводять надбавки до добових виплат “в іноземній валюті” (тут маються на увазі українські гривні): в розмірі 50% – голові адміністрації, 40% – заступникам, 30% – начальникам відділів та їхнім заступникам, головним фахівцям.

Як уточнили в розвідці, російські чиновники не хочуть їхати у “відрядження” в Україну через побоювання за свою безпеку. Саме тому їх намагаються мотивувати великими виплатами. Але навіть попри це, вони масово відмовляються від поїздок.

В ГУР уточнили, що керівництво Бєлгородської області РФ зараз відповідає за підтримку окупаційного режиму в Білокуракинському та Троїцькому районах Луганської області. У вересні там планують “відкрити школи” за участю бєлгородських вчителів. Крім того, на окуповані українські території з РФ їдуть виховательки для дитсадків.

Загалом з бюджету Бєлгородської області планується виділити на подібні цілі 1,6 млрд рублів. І це при тому, що його дефіцит на 2022 рік становить 30,8 млрд рублів.

Як нещодавно поінформували в британській розвідці, досі не відомо, чи ухвалив Кремль остаточне рішення щодо організації голосування на псевдореферендумі про “приєднання” терористичного формування “ДНР” до складу РФ.

Джерело: ГУР Міноборони України