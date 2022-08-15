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Вместе отпразднуем нашу победу: Зеленский поздравил поляков с Днем Вооруженных сил

Анастасия Гевко, редактор ленты
Вместе отпразднуем нашу победу: Зеленский поздравил поляков с Днем Вооруженных сил
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 15 августа, тепло поздравил Польшу с Днем Вооруженных сил и назвал поляков “друзьями, союзниками и братьями”.

– Дорогие друзья, союзники, братья! Это честь для лидера любого государства – иметь возможность обратиться к вам таким образом. И я горжусь тем, что наиболее обоснованно это звучит от Украинского государства, – подчеркнул он.

Президент отметил, что наши народы “прошли большой путь и наконец достигли исторически величайшего согласия” по главному вопросу для украинцев и поляков – вопросу о свободе.

– Только вместе мы можем защитить независимость наших государств – на поколения вперед. И мы действительно вместе – как друзья, союзники и братья. Вместе боремся и обязательно вместе отпразднуем нашу и вашу победу в битве за свободу и наше общее европейское будущее, которое происходит сейчас, при нашей жизни, – сказал Владимир Зеленский.

Он поблагодарил Польшу за “историческую поддержку” и поздравил ее с государственным Днем польских Вооруженных сил.

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