Серпень, 15 в 17:33

Президент Володимир Зеленський у понеділок, 15 серпня, тепло привітав Польщу з Днем Збройних сил та назвав поляків “друзями, союзниками та братами”.

– Дорогі друзі, союзники, брати! Це честь для лідера будь-якої держави – мати змогу звернутися до вас у такий спосіб. І я пишаюся тим, що найбільш обґрунтовано це звучить від Української держави, – наголосив він.

Президент зазначив, що наші народи “пройшли великий шлях і нарешті досягли історично найбільшої згоди” з головного питання для українців та поляків – питання свободи.

– Лише разом ми можемо захистити незалежність наших держав – на покоління вперед. І ми справді разом – як друзі, союзники та брати. Разом боремося і обов’язково разом відсвяткуємо нашу та вашу перемогу у битві за свободу та наше спільне європейське майбутнє, яке відбувається зараз, за ​​нашого життя, – сказав Володимир Зеленський.

Він подякував Польщі за “історичну підтримку” та привітав її з державним Днем польських Збройних сил.

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