В Крыму диджей включил песню Дикое поле, посвященную защитникам Мариуполя

Август, 15 в 17:53

В караоке-баре Краб в городе Щелкино во временно оккупированном россиянами Крыму клиент заказал диджею песню Дикое поле украинского рэпера Ярмака.

Патриотическая композиция прославляет украинских защитников и бойцов полка специального назначения Национальной гвардии Украины – Азов.

Когда именно произошел инцидент, неизвестно, но видео с караоке начали распространять в социальных сетях накануне.

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На видео виден клиент, заказавший композицию. Мужчина приплясывал и подпевал. Композиция, несмотря на некоторые возмущения оккупантов и коллаборантов, которые искали работника, чтобы тот ее выключил, доиграла до конца.

Через некоторое время кремлевские каналы залили видео с “извинениями” на камеру. Российские оккупанты заставили “извиняться” заказавшего трек клиента, диджея, который его включил, и владелицу заведения.

Издание Радио Свобода со ссылкой на подконтрольный России Ленинский районный суд Крыма сообщило, что диджея, включившего песню Дикое поле, арестовали на 10 суток.

Мужчину обвинили в том, что в кафе на проекторе демонстрировалась “нацистская символика” запрещенного в России украинского полка Азов. Решение суда может быть обжаловано.

По данным СМИ, арестованного зовут Юрий Радионов, мужчина, заказавший песню – Дмитрий Гент. Последний заявил, что заказал украинскую песню и заплатил за это диджею.

Композицию Ярмак записал в коллаборации с певицей Алисой Панчук. Премьера песни Дикое поле прошла 7 мая.

Рэпер отметил, что этой композицией стремится поддержать боевой дух украинских военных, особенно защитников Мариуполя. Дикое поле начинается с текста молитвы украинского националиста.