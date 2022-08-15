У Криму діджей увімкнув пісню Дике поле, присвячену захисникам Маріуполя

Серпень, 15 в 17:53

У караоке-барі Краб у місті Щолкіне у тимчасово окупованому росіянами Криму клієнт замовив у діджея пісню Дике поле українського репера Ярмака.

Патріотична композиція прославляє українських захисників та бійців полку спеціального призначення Національної гвардії України – Азов.

Коли саме відбувся інцидент, невідомо, але відео з караоке почали поширювати у соціальних мережах напередодні.

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На відео видно клієнта, який замовив композицію. Чоловік пританцьовував та підспівував. Композиція, попри деякі обурення окупантів та колаборантів, які шукали працівника, щоб той її вимкнув, дограла до кінця.

Через деякий час кремлівські канали залили відео з “вибаченнями” на камеру. Російські окупанти змусили “вибачатися” клієнта, який замовив трек, діджея, який його увімкнув, та власницю закладу.

Видання Радіо Свобода з посиланням на підконтрольний Росії Ленінський районний суд Криму повідомила, що діджея, який увімкнув пісню Дике поле, заарештували на 10 діб.

Чоловіка звинуватили в тому, що у кафе на проєкторі демонструвалася “нацистська символіка” забороненого в Росії українського полку Азов. Рішення суду може бути оскаржене.

За даними ЗМІ, заарештованого звуть Юрій Радіонов, чоловіка, який замовив пісню – Дмитро Гент. Останній заявив, що замовив українську пісню та заплатив за це діджею.

Композицію Ярмак записав у колаборації зі співачкою Алісою Панчук. Прем’єра пісні Дике поле відбулася 7 травня.

Репер зазначив, що цією композицією прагне підтримати бойових дух українських військових, особливо захисників Маріуполя. Дике поле розпочинається з тексту Молитви українського націоналіста.