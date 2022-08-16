Вишневского назначили заместителем председателя НАПК

Август, 15 в 21:32

Заместителем председателя Национального агентства по предотвращению коррупции назначен адвокат и эксперт в сфере реформы госслужбы и органов юстиции Андрей Вишневский.

Об этом в понедельник, 15 августа, сообщает пресс-служба сайта.

Как уточняется, Вишневский будет отвечать за антикоррупционную политику, предотвращение коррупции и международное сотрудничество НАПК.

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– Андрей Вишневский имеет уникальный опыт в сфере государственной службы, органов юстиции и общественном секторе. Автор реформы бесплатной правовой помощи и председатель правления мощной антикоррупционной общественной организации. Его опыт станет существенным усилением для результативной работы команды НАПК, особенно в военное время, – прокомментировал назначение глава агентства Александр Новиков.

Кто такой Андрей Вишневский

Вишневский работал заместителем начальника Главного управления государственной службы, заместителем министра юстиции, председателем правления Трансперенси Интернешнл Украина.

Кроме того, он является национальным консультантом Совета Европы, ОБСЕ и ООН Женщины с 2017 года, а также основателем ОО Адвокат будущего.

Новый заместитель председателя НАПК имеет степень магистра государственной политики в Университете Оксфорда, к тому – окончил Харьковский национальный университет им. В. Каразина и Киевский университет права Национальной академии наук Украины.

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Источник: НАПК

Фото: НАПК