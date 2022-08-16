Вишневського призначили заступником голови НАЗК

Серпень, 15 в 21:32

Заступником голови Національного агентства з питань запобігання корупції призначили адвоката та експерта у сфері реформи держслужби та органів юстиції Андрія Вишневського.

Про це у понеділок, 15 серпня, повідомляє пресслужба сайту.

Як уточнюється, Вишневський відповідатиме за антикорупційну політику, запобігання корупції та міжнародне співробітництво НАЗК.

Зараз дивляться

– Андрій Вишневський має унікальний досвід у сфері державної служби, органів юстиції та громадському секторі. Автор реформи безоплатної правової допомоги та голова правління потужної антикорупційної громадської організації. Його досвід стане суттєвим підсиленням для результативної роботи команди НАЗК, особливо у воєнний час, – прокоментував призначення очільник агентства Олександр Новіков.

Хто такий Андрій Вишневський

Вишневський працював заступником начальника Головного управління державної служби, заступником міністра юстиції, головою правління Трансперенсі Інтернешнл Україна.

Крім того, він є національним консультантом Ради Європи, ОБСЄ та ООН Жінки з 2017 року, а також засновником ГО Адвокат майбутнього.

Новий заступник голови НАЗК має ступінь магістра державної політики в Університеті Оксфорду, до того – закінчив Харківський національний університет ім. В. Каразіна та Київський університет права Національної академії наук України.

Читайте Голова НАЗК розповів про корупційні схеми у різних сферах бізнесу

Джерело: НАЗК

Фото: НАЗК