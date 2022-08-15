За несколько дней до смерти получил орден: погиб один из лучших пилотов Украины
В войне России против Украины погиб один из лучших отечественных пилотов капитан Антон Листопад.
Воспоминание о погибшем обнародовал Ивано-Франковский физико-технический лицей, где Антон Листопад учился в 2005-2008 годах.
В учебном заведении отмечают: запомнился Антон как способный, очень настойчивый и упрямый юноша.
– После получения соответствующего образования Антон стал военным пилотом высшего класса.
Миллионы украинцев с восхищением и гордостью наблюдали в день 30-летия независимости пролет над Крещатиком авиационной колонны парада войск. Возглавлял колонну именно наш Антон, – отмечают в учебном заведении.
В 2019 году Антон Листопад был признан лучшим летчиком Воздушных сил ВСУ, был участником боевых действий на Востоке Украины.
На защиту страны выпускник Ивано-Франковского физико-технического лицея стал с первых минут полномасштабного вторжения.
За несколько дней до гибели пилот был награжден президентом Украины Владимиром Зеленским орденом За мужество III степени.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 173-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Ивано-Франковский физико-технический лицей