Август, 15 в 7:13

В войне России против Украины погиб один из лучших отечественных пилотов капитан Антон Листопад.

Воспоминание о погибшем обнародовал Ивано-Франковский физико-технический лицей, где Антон Листопад учился в 2005-2008 годах.

В учебном заведении отмечают: запомнился Антон как способный, очень настойчивый и упрямый юноша.

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– После получения соответствующего образования Антон стал военным пилотом высшего класса. Миллионы украинцев с восхищением и гордостью наблюдали в день 30-летия независимости пролет над Крещатиком авиационной колонны парада войск. Возглавлял колонну именно наш Антон, – отмечают в учебном заведении.

В 2019 году Антон Листопад был признан лучшим летчиком Воздушных сил ВСУ, был участником боевых действий на Востоке Украины.

На защиту страны выпускник Ивано-Франковского физико-технического лицея стал с первых минут полномасштабного вторжения.

За несколько дней до гибели пилот был награжден президентом Украины Владимиром Зеленским орденом За мужество III степени.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 173-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Ивано-Франковский физико-технический лицей

Фото: Ивано-Франковский физико-технический лицей