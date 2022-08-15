Серпень, 15 в 7:13

У війні Росії проти України загинув один із найкращих вітчизняних пілотів капітан Антон Листопад.

Спогад про загиблого оприлюднили в Івано-Франківському фізико-технічному ліцеї, де Антон Листопад навчався у 2005-2008 роках.

У закладі зазначають: запам’ятався Антон як здібний, дуже наполегливий і впертий юнак.

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– Після здобуття відповідної освіти Антон став військовим пілотом найвищого класу. Мільйони українців із захопленням і гордістю спостерігали в день 30-ї річниці незалежності проліт над Хрещатиком авіаційної колони параду військ. Очолював колону саме наш Антон, – зазначають у навчальному закладі.

У 2019 році Антон Листопад був визнаний найкращим льотчиком Повітряних сил ЗСУ, був учасником бойових дій на Сході України.

На захист країни випускник Івано-Франківського фізико-технічного ліцею став із перших хвилин повномасштабного вторгнення.

За кілька днів до загибелі пілот був нагороджений президентом України Володимиром Зеленським орденом За мужність ІІІ ступеня.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 173-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Івано-Франківський фізико-технічний ліцей

Фото: Івано-Франківський фізико-технічний ліцей