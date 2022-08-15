Август, 15 в 8:20

На 173-е сутки полномасштабной войны российские оккупанты в очередной раз терпели поражение во время штурмов и наступлений на фронте.

Так, с потерями отошли захватчики после штурма в сторону Тихоцкого – Долины на Славянском направлении.

Отступили россияне и после неудачных наступательных боев в сторону Соледара и Кодемы на Бахмутском направлении.

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Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, на этом участке фронта враг активизировал разведку переднего края обороны украинских сил.

Кроме того, обстреляла армия РФ из артиллерии и танков районы семи населенных пунктов. Авиаудары оккупанты нанесли в районе Соледара.

Не удалось российским войскам улучшить тактическое положение наступлением в сторону Песков и Первомайского на Авдеевском направлении.

Ряд неудач имели оккупанты и на Новопавловском и Запорожском направлениях.

Разведгруппа армии РФ, что действовала в сторону Времьевки, была обезврежена украинскими защитниками.

Провалилось у захватчиков еще и наступление в сторону Павловки.

15 августа враг пытается наступать на Краматорском направлении, активно привлекая штурмовую и армейскую авиацию.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 173-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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