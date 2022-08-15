ВСУ отбили ряд штурмов и наступлений россиян на 5 направлениях – Генштаб
На 173-е сутки полномасштабной войны российские оккупанты в очередной раз терпели поражение во время штурмов и наступлений на фронте.
Так, с потерями отошли захватчики после штурма в сторону Тихоцкого – Долины на Славянском направлении.
Отступили россияне и после неудачных наступательных боев в сторону Соледара и Кодемы на Бахмутском направлении.
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, на этом участке фронта враг активизировал разведку переднего края обороны украинских сил.
Кроме того, обстреляла армия РФ из артиллерии и танков районы семи населенных пунктов. Авиаудары оккупанты нанесли в районе Соледара.
Не удалось российским войскам улучшить тактическое положение наступлением в сторону Песков и Первомайского на Авдеевском направлении.
Ряд неудач имели оккупанты и на Новопавловском и Запорожском направлениях.
Разведгруппа армии РФ, что действовала в сторону Времьевки, была обезврежена украинскими защитниками.
Провалилось у захватчиков еще и наступление в сторону Павловки.
15 августа враг пытается наступать на Краматорском направлении, активно привлекая штурмовую и армейскую авиацию.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 173-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.