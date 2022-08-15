ЗСУ відбили низку штурмів та наступів росіян на 5 напрямках – Генштаб

Серпень, 15 в 8:20

На 173-тю добу повномасштабної війни російські окупанти вкотре зазнавали поразки під час штурмів та наступів на фронті.

Так, із втратами відійшли загарбники після штурму в бік Тихоцького – Долини на Слов’янському напрямку.

Відступили росіяни й після невдалих наступальних боїв у бік Соледара та Кодеми на Бахмутському напрямку.

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За даними Генерального штабу Збройних сил України, на цій ділянці фронту ворог активізував розвідку переднього краю оборони українських сил.

Крім того, обстріляла армія РФ з артилерії й танків райони семи населених пунктів. Авіаударів окупанти завдали в районі Соледара.

Не вдалось російським військам покращити тактичне положення наступом у бік Пісків та Первомайського на Авдіївському напрямку.

Низку невдач мали окупанти і на Новопавлівському та Запорізькому напрямках.

Розвідгрупу армії РФ, що діяла в напрямку Времівки, було знешкоджено українськими захисниками.

Провалився у загарбників ще й наступ у бік Павлівки.

15 серпня ворог намагається наступати на Краматорському напрямку, активно залучаючи штурмову та армійську авіацію.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 173-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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