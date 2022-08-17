Август, 16 в 23:10

Страна-агрессор Россия может готовить массированный ракетный удар по Украине на 24 августа.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов.

Он выразил мнение, что уменьшение количества ракетных ударов оккупантов по Украине сейчас может свидетельствовать о подготовке России ко Дню Независимости Украины.

Сейчас смотрят

Жданов напомнил, что накануне, 23 августа, празднуется еще День государственного флага Украины. Поэтому он предположил, что ракетные удары россиян могут растянуться во времени, начиная с 23 до 25 августа, а может быть и один – 24 августа.

— Оккупанты понимают, что 24 августа – это будет День Независимости Украины. 23 августа мы еще празднуем День государственного флага Украины. Я думаю, они просто накапливают то количество ракет для того, чтобы нанести максимально, по возможности, массированный ракетный удар по нашей территории. Возможно, будет несколько (ракетных ударов, – Ред.), которые они растянут во времени. Они так просто этого не оставят. И это затишье, я думаю, перед бурей, – отметил он.

Источник: 24 канал