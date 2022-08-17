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Факти / Україна

Росія готує масований ракетний удар по Україні на День Незалежності – військовий експерт

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Росія готує масований ракетний удар по Україні на День Незалежності – військовий експерт
Фото: Depositphotos

Країна-агресор Росія може готувати масований ракетний удар по Україні на 24 серпня.

Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов.

Він висловив думку, що зменшення кількості ракетних ударів окупантів по Україні зараз може свідчити про підготовку Росії до Дня Незалежності України.

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Жданов нагадав, що напередодні, 23 серпня, святкується ще День державного прапора України. Тому він припустив, що ракетні удари росіян можуть розтягнутися в часі, починаючи від  23 до 25 серпня, а може бути й один – 24 серпня.

– Окупанти розуміють, що 24 серпня – це буде День Незалежності України. 23 серпня ми ще святкуємо День державного прапора України. Я думаю, вони просто накопичують ту кількість ракет для того, щоб завдати максимально, по можливості, масований ракетний удар по нашій території. Можливо, буде декілька (ракетних ударів, – Ред.), які вони розтягнуть в часі. Вони так просто це не залишать. І це затишшя, я думаю, перед бурею, – зазначив він.

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Джерело: 24 канал

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