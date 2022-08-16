Август, 16 в 17:23

Николаев после взрывов в Харькове и Херсоне также оказался под обстрелом российских военных.

О прилетах в Николаев сообщают СМИ. Официальной информации пока нет.

– Николаев. Также слышны взрывы. Будьте в укрытиях! – пишут СМИ.

Воздушная тревога в городе была объявлена в 17.19. Информация о взрывах в сети появилась раньше — в 17.10, то есть до объявления тревоги.

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Напомним, что ночью 16 августа под обстрелы попала деревня Красная Долина Николаевской области, также оккупанты нанесли удар по пгт Березнеговатое. Там один человек погиб, еще один получил ранения. Есть информация о разрушенных жилых домах.