Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

Следом за Харьковом и Херсоном. В Николаеве слышны взрывы

Малиновская Ангелина, редактор ленты
вибух

Николаев после взрывов в Харькове и Херсоне также оказался под обстрелом российских военных.

О прилетах в Николаев сообщают СМИ. Официальной информации пока нет.

– Николаев. Также слышны взрывы. Будьте в укрытиях! – пишут СМИ.

Воздушная тревога в городе была объявлена в 17.19. Информация о взрывах в сети появилась раньше — в 17.10, то есть до объявления тревоги.

Сейчас смотрят
Читайте
Интерактивная карта боевых действий в Украине: где идут бои на 16.08.2022

Напомним, что ночью 16 августа под обстрелы попала деревня Красная Долина Николаевской области, также оккупанты нанесли удар по пгт Березнеговатое. Там один человек погиб, еще один получил ранения. Есть информация о разрушенных жилых домах.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка