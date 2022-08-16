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Факти / Україна

Слідом за Харковом та Херсоном. У Миколаєві чутно вибухи

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
вибух

Миколаїв після вибухів у Харкові та Херсоні також опинився під обстрілом російських військових.

Про прильоти у Миколаїв повідомляють ЗМІ. Офіційної інформації поки що немає.

– Миколаїв. Також чутно вибухи. Будьте в укриттях! – пишуть ЗМІ.

Повітряна тривога у місті була оголошена о 17.19. Інформація про вибухи в мережі з’явилася раніше – о 17.10, тобто до оголошення тривоги.

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Нагадаємо, що вночі під обстріли потрапило село Червона Долина Миколаївської області, окупанти також завдали ударів по смт Березнегувате. Там одна людина загинула, ще одна отримала поранення. Є інформація про зруйновані житлові будинки.

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