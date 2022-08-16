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Факты / Происшествия

В Николаеве с утра слышны взрывы

Марта Бондаренко, редактор ленты
Требует проверки
В Николаеве с утра слышны взрывы

В Николаеве утром во время тревоги раздались взрывы.

Об этом сообщают в местных Telegram-каналах.

Воздушная тревога в городе была объявлена с 01:28 по 02:09. Впоследствии тревога раздалась в 05:33 и продолжается.

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На данный момент другой информации о взрывах в городе нет.

Около двух ночи 14 августа в Николаеве прогремели взрывы. Об этом с места происшествия сообщили очевидцы. Утром взрывы подтвердил и глава ОВА Виталий Ким. По его словам, враг обстрелял Николаевский район.

Вражеским огнем повреждены хозяйственные постройки в селе Галициново.

А еще через час оккупанты попали в сельскохозяйственные постройки в поселке Широкое Баштанского района.

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