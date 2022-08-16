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Факты / Украина

В Харькове раздались взрывы: объявлена воздушная тревога

Юлия Соколова, редактор ленты
Харків
Фото: Depositphotos

В Харькове после 17.00 прозвучала воздушная тревога. В городе слышны взрывы.

Об этом информируют местные СМИ и Telegram-каналы. Более подробной информации о взрывах пока нет.

Воздушная тревога в городе и Харьковской области была объявлена в 17.04 и продолжается до сих пор.

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Фото: map.ukrainealarm.com

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– Внимание, харьковчане, максимально находитесь в укрытиях и не игнорируйте сигнал тревоги! Оккупанты наносят удары по Харькову, — подчеркнул он.

Как известно, в ночь на 16 августа российские войска совершили один из самых массированных обстрелов Харькова за последнее время. Были зафиксированы удары в Шевченковском, Киевском, Салтовском, Индустриальном и Холодногорском районах.

Враг применял реактивные системы залпового огня (РСЗО). Пуски происходили из российского города Белгород.

В результате обстрела пострадали частные дома, частично разрушено дорожное покрытие. Информации о погибших или пострадавших нет.

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