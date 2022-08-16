Август, 16 в 6:20

Сегодня ночью в 02:15 начался массированный обстрел Харькова.

Об этом сообщил мэр Игорь Терехов.

По его словам, российские оккупанты обстреляли Шевченковский и Киевский районы, что фактически является центром города, а также Салтовский, Индустриальный и Холодногорский районы.

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– Такого радиуса удара ракетами по городу не было давно, – заметил Терехов.

Пока информации о пострадавших нет, но известно о разрушении инфраструктурных и других объектов, а также дорог.

15 августа российские войска дважды за сутки обстреляли Харьков. Ночью оккупанты били по Слободскому району, а утром ​​– по Салтовскому.

Источник: Игорь Терехов