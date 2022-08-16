У Харкові пролунали вибухи: оголошено повітряну тривогу
У Харкові після 17.00 пролунала повітряна тривога. В місті чути вибухи.
Про інформують місцеві ЗМІ та Telegram-канали. Детальнішої інформації щодо вибухів поки що немає.
Повітряна тривога в місті та Харківській області була оголошена о 17.04 і триває досі.
Місцевих мешканців закликають знаходитися в укриттях.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив, що російські окупанти наносять удари по місту
– Увага, харків’яни, максимально перебувайте в укриттях та не ігноруйте сигнал тривоги! Окупанти наносять удари по Харкову, – наголосив він.
Як відомо, в ніч на 16 серпня російські війська здійснили один із наймасованіших обстрілів Харкова за останній час. Були зафіксовані удари в Шевченківському, Київському, Салтівському, Індустріальному та Холодногірському районах міста.
Ворог застосовував реактивні системи залпового вогню (РСЗВ). Пуски відбувалися з російського міста Бєлгород.
Унаслідок обстрілу постраждали приватні будинки, частково зруйноване дорожнє покриття. Інформації про загиблих чи постраждалих немає.