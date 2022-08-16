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Факти / Україна

У Харкові пролунали вибухи: оголошено повітряну тривогу

Юлія Соколова, редакторка стрічки
Харків
Фото: Depositphotos

У Харкові після 17.00 пролунала повітряна тривога. В місті чути вибухи.

Про інформують місцеві ЗМІ та Telegram-канали. Детальнішої інформації щодо вибухів поки що немає.

Повітряна тривога в місті та Харківській області була оголошена о 17.04 і триває досі.

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Фото: map.ukrainealarm.com

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– Увага, харків’яни, максимально перебувайте в укриттях та не ігноруйте сигнал тривоги! Окупанти наносять удари по Харкову, – наголосив він.

Як відомо, в ніч на 16 серпня російські війська здійснили один із наймасованіших обстрілів Харкова за останній час. Були зафіксовані удари в Шевченківському, Київському, Салтівському, Індустріальному та Холодногірському районах міста.

Ворог застосовував реактивні системи залпового вогню (РСЗВ). Пуски відбувалися з російського міста Бєлгород.

Унаслідок обстрілу постраждали приватні будинки, частково зруйноване дорожнє покриття. Інформації про загиблих чи постраждалих немає.

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