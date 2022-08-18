Август, 17 в 23:28

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что детонацию боеприпасов на складах оккупантов в Крыму под Джанкоем вызвали прилеты, а не действия украинских диверсантов.

— Были прилеты в районе населенного пункта Джанкой. Они попали по скоплению артиллерийских установок и по складу боеприпасов, – рассказал он в эфире Фейгин Live.

По словам Арестовича, “что-то прилетело в Гвардейское”, где расположен российский военный аэродром. В то же время оккупанты не подтверждали ударов по Гвардейскому.

Советник руководителя ОП добавил, что благодаря взрывам в Крыму уничтожен самолет Су-34.

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Напомним, что 16 августа во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что в поселке Азовское Джанкойского района попали в хранилище боеприпасов оккупантов.

В Минобороны РФ сообщили о детонации боеприпасов в селе Майское Джанкойского района. Также взрывы прогремели на военной авиабазе в поселке Гвардейское.