“Бавовна” в окупованому Криму: Арестович розповів про втрати росіян
Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що детонацію боєприпасів на складах окупантів у Криму під Джанкоєм спричинили прильоти, а не дії українських диверсантів.
– Були прильоти в районі населеного пункту Джанкой. Вони влучили по скупченню артилерійських установок і по складу боєприпасів, – розповів він в ефірі Фейгін Live.
За словами Арестовича, “щось прилетіло до Гвардійського”, де розташований російський військовий аеродром. Водночас окупанти не підтверджували ударів по Гвардійському.
Радник керівника ОП додав, що завдяки вибухам у Криму знищено літак Су-34.
Нагадаємо, 16 серпня в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що у селищі Азовське Джанкойського району влучили у сховище боєприпасів окупантів.
У Міноборони РФ повідомили про детонацію боєприпасів у селі Майське Джанкойського району. Також вибухи пролунали на військовій авіабазі у селищі Гвардійське.