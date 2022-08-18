Серпень, 17 в 23:28

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що детонацію боєприпасів на складах окупантів у Криму під Джанкоєм спричинили прильоти, а не дії українських диверсантів.

– Були прильоти в районі населеного пункту Джанкой. Вони влучили по скупченню артилерійських установок і по складу боєприпасів, – розповів він в ефірі Фейгін Live.

За словами Арестовича, “щось прилетіло до Гвардійського”, де розташований російський військовий аеродром. Водночас окупанти не підтверджували ударів по Гвардійському.

Радник керівника ОП додав, що завдяки вибухам у Криму знищено літак Су-34.

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Нагадаємо, 16 серпня в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що у селищі Азовське Джанкойського району влучили у сховище боєприпасів окупантів.

У Міноборони РФ повідомили про детонацію боєприпасів у селі Майське Джанкойського району. Також вибухи пролунали на військовій авіабазі у селищі Гвардійське.