РФ атаковала ракетами Одесскую область
Фото: Нацполиция
17 августа российские войска нанесли ракетный удар по Одесской области.
Информацию об этом подтвердил представитель оперативного штаба областной военной администрации Сергей Братчук в 05:00.
По его словам, сейчас областные власти выясняют все детали удара.
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Подробности ракетной атаки Сергей Братчук пообещал сообщить впоследствии.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 175-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Сергей Братчук