Август, 17 в 6:04

17 августа российские войска нанесли ракетный удар по Одесской области.

Информацию об этом подтвердил представитель оперативного штаба областной военной администрации Сергей Братчук в 05:00.

По его словам, сейчас областные власти выясняют все детали удара.

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Подробности ракетной атаки Сергей Братчук пообещал сообщить впоследствии.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 175-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Сергей Братчук