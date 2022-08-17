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Факти / Україна

РФ атакувала ракетами Одеську область

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Війна в Україні
Фото: Нацполіція

17 серпня російські війська завдали ракетного удару по Одеській області.

Інформацію про це підтвердив речник оперативного штабу обласної військової адміністрації Сергій Братчук о п’ятій ранку.

За його словами, нині обласна влада з’ясовує всі деталі удару.

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Подробиці ракетної атаки Сергій Братчук пообіцяв повідомити згодом.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 175-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Сергій Братчук

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