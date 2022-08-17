РФ атакувала ракетами Одеську область
Фото: Нацполіція
17 серпня російські війська завдали ракетного удару по Одеській області.
Інформацію про це підтвердив речник оперативного штабу обласної військової адміністрації Сергій Братчук о п’ятій ранку.
За його словами, нині обласна влада з’ясовує всі деталі удару.
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Подробиці ракетної атаки Сергій Братчук пообіцяв повідомити згодом.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 175-ту добу.
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Джерело: Сергій Братчук