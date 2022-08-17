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Факты / Украина

В центре Мелитополя ВСУ нанесли удар по комендатуре оккупантов – Федоров

Валентина Летяк, редактор ленты
Мелітополь

Возле одной из комендатур российских оккупантов в центре Мелитополя (Запорожская область) 17 августа раздался сильный взрыв.

Эту информацию подтвердил мэр города Иван Федоров.

– Ждем подробностей относительно потерь среди рашистов. Слава ВСУ! – написал он в соцсети.

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Фото: Міська рада Мелітополя

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