В центре Мелитополя ВСУ нанесли удар по комендатуре оккупантов – Федоров
Возле одной из комендатур российских оккупантов в центре Мелитополя (Запорожская область) 17 августа раздался сильный взрыв.
Эту информацию подтвердил мэр города Иван Федоров.
– Ждем подробностей относительно потерь среди рашистов. Слава ВСУ! – написал он в соцсети.
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Фото: Міська рада Мелітополя