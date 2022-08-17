В центре Мелитополя ВСУ нанесли удар по комендатуре оккупантов – Федоров

Август, 17 в 11:59

Возле одной из комендатур российских оккупантов в центре Мелитополя (Запорожская область) 17 августа раздался сильный взрыв.

Эту информацию подтвердил мэр города Иван Федоров.

– Ждем подробностей относительно потерь среди рашистов. Слава ВСУ! – написал он в соцсети.

Сейчас смотрят

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 175-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Міська рада Мелітополя