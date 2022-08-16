Август, 16 в 9:21

В Мелитополе силы сопротивления остановили эфирное вещание оккупантов.

Об этом сообщил городской голова Иван Федоров.

По его словам, сегодня утром в 07:00 было слышно два взрыва в районе подстанции. После этого остановилось телевизионное вещание оккупантов.

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По предварительной информации, поврежден транзитный кабель.

– Как ни пытается российская пропаганда промыть мозги нашим жителям – у них ничего не получается. Мелитопольцы держат оборону, а силы сопротивления – обезвреживают все рашистское, – подчеркнул мэр.

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Мелитополе ранение получил один из руководителей “избирательного штаба” Единой России — руководитель пропагандистского отдела по работе со СМИ Олег Шостак.

14 августа советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что во временно оккупированном Мелитополе частично разрушен железнодорожный мост.

Фото: Городской совет Мелитополя