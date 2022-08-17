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Факти / Україна

У центрі Мелітополя ЗСУ завдали удару по комендатурі окупантів – Федоров

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Мелітополь

Біля однієї з комендатур російських окупантів в центрі Мелітополя (Запорізька область) 17 серпня пролунав сильний вибух.

Цю інформацію підтвердив мер міста Іван Федоров.

– Чекаємо на подробиці щодо втрат серед рашистів. Слава ЗСУ! – написав він у соцмережі.

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 175-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Фото: Міська рада Мелітополя

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