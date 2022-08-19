До переговорів на користь РФ не схиляли: Кулеба про зустріч Зеленського, Ердогана та Гутерреша

Серпень, 18 в 22:02

Президент України Володимир Зеленський, голова Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та генсек ООН Антоніу Гутерреш під час тристоронньої зустрічі скоординували свої подальші дії щодо “зернового коридору”, Запорізької АЕС та звільнення українських полонених.

Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

– Підозрюю, що до завершення цієї війни від скоординованості та рішень цих людей залежатиме вирішення багатьох проблем дипломатичним шляхом. Між ними є порозуміння, це головне. Президенти та генсек ООН обговорили не просто позиції, а свої дії з ключових питань. А це – “зерновий коридор”, Запорізька АЕС, визволення наших полонених, – каже Кулеба.

Також глава МЗС додав, що йшлося не лише про розмови, а й про те, хто і що далі робить.

Зараз дивляться

– Дуже імпонує особисте залучення і Ердогана, і Гутерреша. Вони справді співпереживають і хочуть вирішити проблему, – сказав він.

Крім того, Кулеба наголосив, що Україну під час зустрічі до переговорів на користь Росії не схиляли.

– Кажу це на випадок якоїсь “зради” у соцмережах. Дуже радий, що президенти Зеленський та Ердоган дуже довго говорили, – додав він.

Джерело: Дмитро Кулеба