На ЗАЕС російські військові готують провокацію 19 серпня – ГУР

Серпень, 18 в 18:06

У ГУР Міноборони України повідомляють, що окупанти оголосили несподіваний “вихідний” на Запорізькій атомній станції, тож 19 серпня на ЗАЕС перебуватиме тільки оперативний персонал. Всім іншим співробітникам вхід буде закрито.

Також відомо, що представники Росатому, які останнім часом постійно перебували на станції, терміново залишили територію об’єкта.

– Одночасно Міноборони РФ заявили про начебто підготовку “теракту” з боку ЗСУ. В повідомлені йдеться, що під час візиту в Україну генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша готується резонансна провокація, щоб звинуватити РФ у техногенній катастрофі. В підготовці теракту росіяни очікувано звинувачують українську владу, – зазначається у повідомленні.

Тож російські військові після масштабних обстрілів Запорізької атомної станції можуть “підвищити ставки” і влаштувати реальний теракт на найбільшому в Європі ядерному об’єкті. До того ж, приурочити цей злочин до перебування в Україні генерального секретаря ООН.

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Джерело: ГУР Міноборони