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Факты / Украина

Оккупанты разместили взрывчатку и оружие в машинном зале энергоблока ЗАЭС

Малиновская Ангелина, редактор ленты
ЗАЕС
Фото: УНИАН

В машинном зале энергоблока Запорожской АЭС размещены российская военная техника, взрывчатка и оружие.

Весь арсенал ввезенной тяжелой техники со всем боекомплектом находится сейчас совсем рядом с оборудованием, обеспечивающим работу турбогенератора.

— В частности, в непосредственной близости к главному маслобаку, где содержится легковоспламеняющееся масло, охлаждающее паровую турбину. Там же есть взрывоопасный водород, используемый для охлаждения генератора, — говорится в сообщении InformNapalm.

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Напомним, что в ГУР Минобороны Украины сообщили, что оккупанты готовят провокацию на ЗАЄС, они объявили неожиданный “выходной” на станции. Поэтому 19 августа на ЗАЭС будет находиться только оперативный персонал.

Источник: InformNapalm

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