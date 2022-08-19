Оккупанты разместили взрывчатку и оружие в машинном зале энергоблока ЗАЭС
Фото: УНИАН
В машинном зале энергоблока Запорожской АЭС размещены российская военная техника, взрывчатка и оружие.
Весь арсенал ввезенной тяжелой техники со всем боекомплектом находится сейчас совсем рядом с оборудованием, обеспечивающим работу турбогенератора.
— В частности, в непосредственной близости к главному маслобаку, где содержится легковоспламеняющееся масло, охлаждающее паровую турбину. Там же есть взрывоопасный водород, используемый для охлаждения генератора, — говорится в сообщении InformNapalm.
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Напомним, что в ГУР Минобороны Украины сообщили, что оккупанты готовят провокацию на ЗАЄС, они объявили неожиданный “выходной” на станции. Поэтому 19 августа на ЗАЭС будет находиться только оперативный персонал.
Источник: InformNapalm