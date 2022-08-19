Окупанти розмістили вибухівку та зброю у машинній залі енергоблока ЗАЕС
Фото: УНІАН
В машинній залі енергоблока Запорізької АЕС розміщена російська військова техніка, вибухівка та зброя.
Весь арсенал ввезеної важкої техніки з усім боєкомплектом перебуває зараз зовсім поруч із обладнанням, яке забезпечує роботу турбогенератора.
– Зокрема, у безпосередній близькості до головного маслобаку, де міститься легкозаймисте масло, яке охолоджує парову турбіну. Там же є вибухонебезпечний водень, який використовується для охолодження генератора, – йдеться у повідомленні InformNapalm.
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Нагадаємо, що у ГУР Міноборони України повідомили, що окупанти готують провокацію на ЗАЕС. Вони оголосили несподіваний “вихідний” на Запорізькій атомній станції, тож 19 серпня на ЗАЕС перебуватиме тільки оперативний персонал.
Джерело: InformNapalm