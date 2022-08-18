Август, 18 в 19:48

Россияне усилили свои группировки резервами в Харьковском и Южнобужском направлениях. Об этом говорится в вечернем своде Генштаба по состоянию на 18 августа.

В частности, на Южнобужском направлении подразделения противника продолжают сосредотачивать усилия на удержании занятых позиций и недопущении создания Силами обороны благоприятных условий для проведения контрнаступательных действий.

Оккупанты усилили группировку силами в две батальонные тактические группы за счет резерва и перемещения отдельных подразделений по другим направлениям.

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Также в готовности к применению высокоточного оружия находятся два вражеских носителя крылатых ракет морского базирования.

На Харьковском направлении враг пытается удержать занятые позиции и провести меры восстановления боеспособности понесших потери подразделений, пополнить запасы логистического обеспечения войск.

На этом направлении враг пополнил группировку батальонной тактической группой и развернул дополнительные комплексы радиоэлектронной борьбы. Из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня обстрелял десяток населенных пунктов в этом районе.

Российские войска пытались продвинуться с пяти направлений к Бахмуту, но безуспешно.

— Наступательными и штурмовыми действиями противник пытался прорвать оборону наших войск и продвинуться из районов Владимировки, Покровского, Клинового, Семигорья и Гольмовского в направлении города Бахмут. Успеха не было, отошел, – говорится в своде.

На Новопавловском направлении оккупанты нанесли авиаудар неподалеку от Угледара. Россияне наступательными действиями пытались улучшить тактическое положение в направлении Тарамчук – Водяное, но получили жесткий отпор и отступили.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка осталась без существенных изменений. Враг обстрелял из ствольной артиллерии населенные пункты Студенок, Павловка и Великая Писаревка Сумской области.